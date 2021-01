Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației și Cercetarii, Sorin Mihai Campeanu a participat in data de 15 ianuarie 2021 la ședința Biroului Executiv/Consiliului Liderilor Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” alaturi de cei 51 de lideri sindicali din toate județele țarii. In urma negocierilor și analizei obiective…

- Numarul de elevi din clasele de inceput de ciclu in invatamantul liceal cu frecventa – zi se va reduce, a decis ministrul Educatiei, Sorin Mihai Cimpeanu, informeaza AGERPRES . Potrivit unui comunicat de presa, numarul elevilor in clasa se va reduce de la 28 la 24 pentru filiera tehnologica si invatamantul…

- Ministerul Educatiei arata ca aproximativ 65.000 de elevi se afla in situatia de a nu avea media incheiata la sfarsitul semestrului I, imposibilitatea de acces la resursele tehnologice fiind factorul principal. Alte cauze sunt neparticiparea la cursuri si situatiile medicale. Ministrul Sorin Cimpeanu…