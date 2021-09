Stiri pe aceeasi tema

- Peste jumatate din companiile americane intenționeaza sa ceara unei parți sau tuturor angajaților lor sa se vaccineze împotriva COVID-19 pâna la sfârșitul anului, relateaza Business Insider.Sondajul, realizat de agenția Reuters, a intervievat conducerile a 961 de companii din…

- Fostul președinte american Donald Trump le-a recomandat susținatorilor sai, prezenți sambata, la un miting in Alabama, sa se vaccineze, moment in care a fost huiduit de cei prezenți in sala, relateaza Business Insider . Trump s-a vaccinat in ianuarie 2021, insa publicul american a aflat despre acest…

- Un turist ratacit sambata seara pe traseul Piatra Arsa – Poiana Stanii este cautat de salvamontistii din cadrul Serviciului Public Local Sinaia si Serviciului Public Judetean Prahova, acestia lansand un apel catre cei care detin informatii ce pot fi de folos. Conform datelor postate pe pagina de Facebook…

- Reverendul Jesse Jackson, pastor si militant emblematic pentru drepturile civile in SUA, a fost spitalizat dupa ce a fost testat pozitiv la COVID-19, desi vaccinat, au anuntat sambata reprezentantii sai, relateaza AFP. Jesse Jackson, de 79 de ani, si sotia sa Jacqueline Jackson, de 77 de ani, sunt tratati…

- Pentru prima data in Romania, un barbat din judetul Alba a fost depistat cu COVID-19, in noaptea de vineri spre sambata, cu ajutorul unui caine politist, special antrenat, in Aeroportul International din Sibiu, unde pasagerul a ajuns de la Madrid, fiind vaccinat cu doua doze de imunizare, a declarat…

- Toți angajații Google și Facebook care vin fizic la birou pentru a munci sunt obligați sa se vaccineze anti-coronavirus. Facebook si Google au anuntat ca totii angajatii care vor lucra din birourile celor doua companii vor trebui, in mod obligatoriu, sa se vaccineze, transmite News.ro. Sundar Pichai,…

- Trei persoane au fost ranite duminica dupa-masa in urma unui accident rutier produs pe strada Ana Ipatescu din Targu Jiu. Doua autovehicule s-au ciocnit frontal. La fata locului s-au deplasat doua autospeciale pentru descarcerare din cadrul Detașamentului de Pompieri Targu-Jiu și trei ambulanțe din…

- Premierul Florin Cițu spune ca daca ne vaccinam in numar cat mai mare, ar trebui sa nu avem un val patru al epidemiei cu probleme. ​„Toata familia trebuie sa fie vaccinata pentru a scapa de aceasta pandemie. Daca ne vaccinam in numar cat mai mare, ar trebui sa nu avem un val 4 cu probleme”, a afirmat…