Apelul disperat al unui cunoscut actor român! Constantin Zamfirescu are nevoie de sânge pentru a putea fi operat Actorul ce a jucat și in serialul ”Trazniții”, unde l-a interpetat pe soldatul Gogoașe Costel, face apel la toți cunoscuții si inaintea operației, cerandu-le ajutorul, mai precis sa doneze sange in numele sau. ”Am nevoie de sange. Orice grupa. Nu aș fi vrut sa fac asta! Nu v-aș fi scris nimic despre situația prin care trec, dar urmeaza sa fiu supus unei intervenții chirurgicale de extirpare a unui rinichi. Am fost diagnosticat cu cancer. O astfel de operație este mare consumatoare de sange, iar perioada asta este una de mare carența in rezervele de sange. Corpul medical mi-a cerut sa gasesc macar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

