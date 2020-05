Stiri pe aceeasi tema

- Apel disperat din partea unei mame pentru salvarea fiicei sale blocate pe un vas de croaziera dintr-un port din Filipine. Oamenii nu au pus piciorul pe pamant din luna februarie. Izolați, neplatiți, situaia a devenit disperata.

- Pe celalte 14 vapoare, in total ar fi peste 100 de romani blocati de doua luni. Acestia au cerut sa fie adusi acasa, dar pana acum nu a fost gasita nicio solutie. Vasele de croaziera au fost mutate dintr-un port in altul, pasagerii a fost trimisi acasa, dar angajatii nu au mai pus piciorul pe pamant…

- Fiica unei paciente decedate la Spitalul Județean de Urgența din Craiova spune ca se chinuie de doua zile sa iși ia mama de la morga spitalului pentru a o ingropa creștinește. Conducerea unitații medicale spune ca se va face necropsie. Exista intarzieri cu rezultatele testelor din cauza numarului mare…

- O banca de alimente din Paris a fost luata cu asalt de peste 1.000 de persoane, care au ramas fara locuri de munca din cauza pandemiei de coronavirus.Oamenii au stat la coada ore in sir spun ca nu au ce pune pe masa, deoarece au ramas fara nicio sursa de venit.

- O asistenta angajata la sectia de Anestezie si Terapie Intensiva a Spitalului Clinic Judetean Sibiu este hartuita si alungata de vecinii de bloc din localitatea sibiana Loamnes. Oamenii cred ca femeia le poate transmite SARS-CoV-2 si o preseaza sa se mute din zona. Fiica asistentei a facut cunoscuta…

- Romanii din strainatate sunt foarte vulnerabili in fața crizei de coronavirus, avand in vedere ca sunt departe de casa și de familiile lor. In aceasta situație se afla și o tanara romanca insarcinata, blocata in Italia.

- Spitalul Suceava trateaza oficial doar cazurile de imbolnavire cu COVID-19. Unitatea medicala apare in planul de masuri pentru pregatirea spitalelor in contextul pandemiei, publicat in Monitorul Oficial de marti, 31 martie. Bolnavii cu alte patologii trebuie sa se adreseze altor unitati medicale, primul…

- La Campionatul Național Indoor la Tir cu Arcul pentru persoane cu dizabilitați și-au anunțat prezența 11 sportivi cu dizabilitați din toata țara, care reprezinta Romania in concursurile internaționale.