Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere situatia actuala din fotbalul romanesc, situatie cauzata de evolutia pandemiei COVID-19, in spiritul solidaritatii intregii familii a fotbalului romanesc, Federatia Romana de Fotbal a hotarat ca incepand cu luna aprilie, toate salariile angajatilor FRF, inclusiv din zona tehnica, sa…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat ca, din aprilie, toate salariile angajatilor FRF vor fi diminuate cu 20 la suta, din cauza situatiei actuale din fotbalul romanesc.“Dupa consultarile pe care le-am avut cu echipa de management a Federației Romane de Fotbal, am luat decizia sa reducem pentru toți…

- Drama pe care medicii din Romania o traiesc de la apariția noului coronavirus este de nedrescris. Este și cazul unui medic din Arad care, deși are simptome și a efectuat și testul pentru depistarea virusului, nu știe rezultatul.

- Lipsa echipamentelor de protecție in unitațile medicale nu mai e un secret. Ministerul Sanatații și Comisia Strategica asigura pe toata lumea ca ”suntem pregatiți pentru a lupta cu pandemia COVID-19”, dar cadrele medicale aflate in prima linie continua sa reclame ca nu sunt protejate, scrie ziarul Libertatea.…

- Sistarea zborurilor catre mai multe țari din Uniunea Europeana duce la decizii drastice. Michael O’Leary, directorul executiv al Ryanair, cel mai mare operator aerian de curse low-cost din Europa, a declarat ca salariul sau si salariile angajatilor vor fi reduse cu 50%, in contextul pandemiei, scrie…

- Salariații societații de transport public local din municipiul Suceava, TPL, vor beneficia de o majorare salariala de 10%, incepand chiar de la 1 martie 2020. O alta majorare salariala, necesara pentru a compensa salariile foarte mici ale acestora, care sunt motiv de nemulțumire de ani de zile, va ...

- Oamenii sanatoși sunt colonizați de miliarde de microorganisme. Instalate pe suprafața pielii, ele constituie „flora cutanata”. In interiorul corpului nostru, sunt localizate in principal in sistemul digestiv și constituie flora intestinala. Microorganismele, in special bacteriile, sunt foarte neuniform…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat ca de la Ministerul Finanțelor nu s-au virat banii pentru salariile angajaților Primariei Municipiului București (PMB) și ai instituțiilor subordonate.