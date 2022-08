Stiri pe aceeasi tema

- Conform legislației in vigoare, membrii Consiliilor de Administrație de la societațile cu capital de stat sau in care administrațiile locale sunt acționari majoritari sau semnificativi, au obligația de a-și face publice declarațiile de avere și de interese (conf. Legii 176/2010). Conform legislației,…

- Numarul turistilor straini care au vizitat Romania in luna mai a acestui an a fost de patru ori mai mare decat in perioada similara a anului trecut, a declarat ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Daniel Cadariu, intr-o conferinta de presa, citat de Agerpres.”Conform unor raportari pentru luna…

- Cea de-a treia ediție a programului Start-Up Nation va fi lansata marți, 19 iulie, la ora 10.00, pe platforma granturi.imm.gov.ro , potrivit unui comunicat al Ministerului Antreprenoriatului și Turismului. Cuprins: Start-Up Nation 2022, buget de 520 de milioane de lei Start-Up Nation 2022- cat trebuie…

- Lansarea sesiunii de inscrieri la programul Start-Up Nation 2022, programata pentru data de 19 iulie, ora 10.00, nu este afectata in niciun fel de sesizarea Curții Constituționale asupra Legii de aprobare a ordonanței de urgența 10/2022, care face referire și la SUN, a dat asigurari, marți, ministrul…

- Numarul turistilor straini care au vizitat Romania in luna mai a acestui an a fost de patru ori mai mare decat in perioada similara a anului trecut, a afirmat, marti, ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Daniel Cadariu, intr-o conferinta de presa.

- Programul de internationalizare a operatorilor economici romani, care a fost oprit in anul 2020, va fi repornit in perioada urmatoare, a declarat ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, la cea de-a 12-a reuniune a diplomatilor comerciali, ce se desfasoara in saptamana…

- Inițial, ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Cadariu, spusese ca pe data de 17 mai ar urma sa lanseze Start-Up Nation 2022, dar acum Serviciul de Telecomuncații Speciale a anunțat, citat de PRO TV, ca se va amana deschiderea programului de finanțare a firmelor la inceput de drum.