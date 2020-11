Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii satmareni doneaza sange pentru a-si salva semenii. Aceștia invita și pe alți satmareni sa le urmeze exemplul. „Ce poți face cu 10 minute din viața ta? Poți salva o viața. Atat dureaza o donare de sange. Poți și tu! E gratis! Faptele bune sunt neprețuite. Vino alaturi de noi. Implica-te! Doneaza…

- In contextul medical și epidemiologic actual, atat de dificil, prin care trece societatea romaneasca, Patriarhia Romana indemna credincioșii sa participe la nobila acțiune a donarii de sange, in cadrul campaniei „Doneaza sange, salveaza o viața!". Totodata, adreseaza și indemnul de a ...

- Patriarhia Romana indeamna la intensificarea donarii de sange si plasma convalescenta Covid 19 in cadrul Campaniei "Doneaza sange, salveaza o viata ". Cu binecuvantarea Parintelui Patriarh Daniel, in anul 2012 a inceput in Arhiepiscopia Bucurestilor o campanie de donare de sange numita "O picatura de…

- O campanie de donare de plasma va avea loc la inceputul lunii viitoare la Centrul de Transfuzii Sangvine Iasi, organizata de Societatea Studenților Mediciniști din Iasi. De altfel, viitorii medici deruleaza un proiect care aduce in prima linie nevoia constanta de sange și promoveaza donarea benevola.…

- Ministerul Afacerilor Interne a lasant campania „Pentru ca altii sa traiasca, doneaza plasma” si se adreseaza tuturor celor care au trecut prin boala. ”Ne adresam voua, tuturor celor care ati suferit, ati luptat si ati invins in lupta cu COVID-19. Ne adresam voua, tuturor celor…

- In perioada 16 17 septembrie, 40 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta se vor prezenta la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanta in vederea completarii rezervelor sau pentru ajutorarea victimelor unor accidente, aceasta fiind a treia actiune umanitara de donare…

- Numarul donatorilor de sange a scazut dramatic in ultimele luni, iar situația este ingrijoratoare in toate județele din țara. Centrele de transfuzii organizeaza campanii prin care incearca sa ii convinga pe oameni sa vina sa doneze.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a dat startul campaniei ”Doneaza plasma, salveaza viața!”, o campanie prin intermediul careia oamenii care s-au vindecat de Covid-19 și accepta sa doneze plasma pentru cei bolnavi in prezent, vor primi un stimulent de 1000 de euro.Citește și: Klaus Iohannis…