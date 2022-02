Stiri pe aceeasi tema

- Asistența medicala de urgența este tot mai solicitata, iar responsabilii informeaza ca, in prima saptamina a lunii februarie, 15509 cetațeni au solicitat intervenția ambulanței. Mai mult, dupa acordarea asistenței medicale de urgența, 5046 pacienți, printre care 967 minori au necesitat transportare…

- Plata calatoriei cu cardul bancar direct in vehicule va fi posibila in curand in toate mijloacele de transport in comun, in conditiile in care, pana acum, aceasta facilitate era disponibila doar in autobuzele noi. „Plata cu cardul bancar este cea mai simpla si rapida modalitate de a achita o calatorie…

- Recenzii inșelatoare și practici comerciale neloiale la magazinele online. 55% din site-urile verificate incalca legislația Aproape doua treimi din site-urile verificate intr-o acțiune derulata la nivel european sub coordonarea Comisiei Europene au generat indoieli cu privire la fiabilitatea recenziilor,…

- Economie Contribuabilii se pot programa online pentru a se intalni cu un inspector ANAF ianuarie 20, 2022 12:33 Administrația Județeana a Finanțelor Publice Teleorman reamintește contribuabililor faptul ca Ministerul Finantelor si Agentia Nationala de Administrare Fiscala au dezvoltat si implementat…

- Cumparaturile de pe internet pot da dependența. Conectați tot timpul, cu laptopul sau telefonul, tot mai mulți romani au achiziționat tot mai des produse de pe internet. Și pentru ca totul se face in cateva secunde, cu minim de efort, multe dintre cumparaturi sunt bani irosiți.

- Șeful PNL Teleorman, senatorul Eugen Pirvulescu, a fost trimis in judecata de DNA, fiind acuzat ca ar fi trucat concursul de la Serviciul județean de Ambulanța. In iulie 2021, procurorii au inceput urmarirea penala in acest dosar și l-au pus pe Pirvulescu sub control judiciar pentru 60 de zile. DNA…

- WSite are cele mai bune soluții de web design pentru site-ul tau! Mediul online a demonstrat de-a lungul timpului ca este capabil sa ofere o gama larga de opțiuni, in special atunci cand vine vorba de succesul unei afaceri, indiferent de industrie. Astazi, foarte puține companii nu au un site web prin…

- FinComBank a lansat o noua opțiune in cardul serviciul Transfer Rapid Online T2C. Acum, clienții bancii, pot primi direct pe cardul sau remiteri de bani, expediate prin sistemul Western Union. Serviciul T2C este disponibil pe site-ul bancii fincombank.com , in Internet Banking fincompay.com și in aplicația…