Apele Române recomandă populaţiei să folosească raţional resursele de apă; 214 localităţi au consumul restricţionat Populatia ar trebui sa foloseasca rational resursele de apa, astfel incat acestea sa fie suficiente pentru toti beneficiarii, in contextul in care 214 de localitati au serviciul de alimentare cu apa restrictionat, din cauza secetei si a consumului foarte mare, potrivit unui comunicat al Administratiei Nationale Apele Romane (ANAR). Rezerva de apa a tarii este in scadere, dar suficienta pentru toti beneficiarii care se alimenteaza centralizat din sursa de apa de suprafata, arata reprezentantii ANAR. Echipele Administratiei Nationale Apele Romane (ANAR) monitorizeaza si gestioneaza volumele de apa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

