Apele Romane – Administrația Bazinala Olt a anunțat un proiect ambițios de reabilitare și retehnologizare a prizei Vulcan de pe Raul Barsa, județul Brașov. Aceasta investiție, in valoare de 20,3 milioane de lei, vizeaza un mic baraj construit in 1928, care asigura alimentarea cu apa a doua microhidrocentrale și a catorva societați comerciale din aval.