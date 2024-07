Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala (AN) Apele Romane anunta, miercuri, ca furnizarea apei este restrictionata in 290 de localitati, cele mai mari probleme fiind inregistrate in judetele Botosani, Vaslui, Neamt, Iasi si Vrancea.”Continuam sa stocam apa in principalele 40 de lacuri de acumulare astfel incat acesta…

- DETALIERE REGIONALA PENTRU ZONA MOLDOVA MESAJ PRIVIND FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE NR. 68 Sursa: Administratia Nationala de Meteorologie, Centrul Meteorologic Regional Moldova Catre: Catre: Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta: Suceava, Neamț, Bacau, Vrancea, Botoșani, Iași, Vaslui,…

- Localitati din judetele Braila, Buzau si Vrancea sunt vizate de atentionari nowcasting Cod galben de averse si intensificari ale vantului, emise luni de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare meteo Cod galben de ploi torentiale si vijelii pentru 12 judete situate in partea de nord-est a tarii, ce va fi in vigoare pe parcursul zilei de marti, incepand cu ora 12.00. Potrivit meteorologilor, intre orele 12:00 – 23:00, in cea…

- A fost Cod Portocaliu de averse torențiale, aseara in localitați din județul Iași, Vaslui, Neamț și Bacau. In Razboieni, ploaia au fot insoțita de grindina, iar pe rețelele de socializare, au aparut imagini cu o coloana de mașini care circula ingreunat. Șoferii s-au deplasat cu dificultate, din cauza…