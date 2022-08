Apele Române: Adunați apa de ploaie! Pana in 10 august, aproape jumatate din teritoriul Europei a atins un nivel de alerta pentru seceta, in timp ce 17% dintre regiunile monitorizate se afla sub incidenta unei alerte de nivel maximal. Administratia Nationala Apele Romane anunța ca rezerva de apa este in scadere și face apel la populație sa economiseasca resursele de apa și sa apeleze inclusiv la folosirea/stocarea apei din surse alternative, cum ar fi cea de ploaie, astfel incat apa potabila sa ajunga tuturor. In continuare sute de localitați primesc apa restricționat. Anamaria Agiu reprezentant Apele Romane a explicat in ce situație… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

