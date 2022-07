Stiri pe aceeasi tema

- Europa de Vest se confrunta cu temperaturi sufocante marți, pe masura ce valul de caldura feroce se indreapta spre nord. In Franța și Marea Britanie au fost emise avertismente de caldura extrema, in timp ce nordul Spaniei a inregistrat luni temperaturi de 43 de grade Celsius. Incendiile din Franța,…

- Cupola de foc de deasupra Europei se extinde pana in Romania. In Portugalia, Spania și mare parte a Franței sunt astazi avertizari de canicula. Unele zone sunt sub cod roșu, iar meteorologii anunța ca temperaturile ar putea ajunge la 46 de grade Celsius. In Romania, disconfortul termic se va resimți…

- Evenimentele publice in aer liber au fost interzise intr-o zona din Franța, in contextul in care un val de caldura record a cuprins, sambata, Europa. Concertele și marile adunari publice au fost anulate in regiunea Gironde, in jurul orașului Bordeaux. Unele parți ale Franței au atins, sambata, 40 de…

- VREMEA pana in 19 iunie pe regiuni: zilele calde și perioadele cu ploi. Prognoza meteo pe doua saptamani Vremea se incalzește dupa 10 iunie, in majoritatea regiunilor din țara. Saptamana viitoare, vor fi maxime de peste 30 de grade Celsius. Vor fi in continuare condiții pentru manifestari de instabilitate…

- O orca, cel mai mare membru al familiei delfinilor, denumita si "balena ucigasa", a fost observata in largul coastelor din nordul Frantei si in apele fluviului Sena de mai multe ori in ultimele saptamani, informeaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fenomen neobișnuit in statul american Colorado, unde a nins in luna mai. Aproximativ 100 de mii de americani au ramas fara curent dupa ce stratul de zapada a ajuns la 30 de centimetri in unele zone.

- Spania se confrunta cu un val neobisnuit de caldura pentru luna mai, cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius. Schimbarile climatice sunt cele care determina ca valurile de canicula sa fie tot mai dese și mai intense, spun oamenii de știința, citați de BBC.

- Caldura aproape caniculara in Franta in aceasta perioada Foto: Arhiva. Vestul Europei, cu precadere Spania si Franta, traverseaza o primavara torida, cu seceta pronuntata si temperaturi care depasesc 31 grade Celsius pe suprafete extinse. Meteorologii spun ca asemenea calduri nu au mai fost…