Apele Jiului sufocate de mizerii Raul Jiu este sufocat de gunoaie, peturi, carpe, doze, sticle, și multe alte mizerii alcatuiesc un tablou sumbru al raului. Angajații Sistemului Hidrotehnic Petroșani au ieșit sa curețe malurile raului Jiu, in zona Iscroni. Nu mai puțin de 36 saci de deșeuri au fost adunate de catre salariații S.H.I Petroșani de pe malurile raului Jiul de Vest, zona Iscroni. Personalul propriu al S.H.I Petroșani a desfașurat ce-a de-a treia acțiune de salubrizare a malurilor raurilor din Hunedoara cuprinsa in cadrul Campaniei naționale Curațam Romania. Deșeurile au fost preponderent menajere,… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O cantitate mare de deșeuri a fost adunata din zona Barajului Mihaileni. In doar patru zile, in cadrul campaniei „Curațam Romania” au fost adunate peste cinci tone de deșeuri din zona Barajului Mihaileni și de pe cursul Crișului Alb. Administrația Bazinala de Apa Crișuri anunța ca zeci de angajați…

- In timpul unui concurs de rafting, o barca cu 8 persoane s-a rasturnat pe raul Jiu, a transmis ISU Hunedoara. La operațiune au intervenit detașamentele Petroșani, SMURD, Serviciul județean de ambulanța, Serviciul Salvamont, echipajul de scafandri al ISU Hunedoara și cel al ISU Gorj.

- Reprezentanții Drumurilor Naționale, cei ai Apelor Romane, alaturi de administrația Parcului Național Defileul Jiului și voluntari au igienizat mai multe locații de pe raza Parcului Național Defileul Jiului. Sute de saci cu gunoaie au fost adunați din zonele protejate. „Cei peste 50 de participanți…

- Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara a facut publica lista candidaților cu opțiunile pentru fiecare unitate școlara și pentru fiecare categorie de funcții, participanți la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct de la unitațile de invațamant preuniversitar…

- Buzaul este unul dintre cele 15 județe din țara in care se va derula, pana in luna august, proiectul ,,Totul pentru inima ta”. Este vorba de o campanie de informare a populației cu privire la serviciile de screening pentru factorii de risc cardiovascular. Prima regiune inclusa in program cuprinde județele…

- Compania Naționala de Investiții a scos la licitație un proiect in valoare de peste 8 milioane de lei, care prevede realizarea unei creșe in municipiul Petroșani. Contractul are ca obiect proiectare – faza adaptare la amplasament, asistența tehnica din partea proiectantului pe perioada execuției…

- Un grup de iubitori ai muntelui au marcat Ziua Unirii Principatelor Romane, la inalțime, in Pasul Valcan. La peste 1600 de metri altitudine s-a dansat hora unirii, chiar la monumentul Eroilor, la limita județelor Hunedoara și Gorj. Zona este una cu insemnatate istorica. La Stana din cot, așa…