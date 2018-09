Stiri pe aceeasi tema

- Liderii organizatiilor judetene PSD din Transilvania ii solicita presedintelui PSD, Liviu Dragnea, convocarea in cel mai scurt timp a Comitetului Executiv National, potrivit vicepresedintelui PSD Gabriel Zetea, lider al PSD Maramures.

- Liderii organizatiilor judetene PSD din Transilvania ii solicita presedintelui PSD, Liviu Dragnea, convocarea in cel mai scurt timp a Comitetului Executiv National, potrivit vicepresedintelui PSD Gabriel Zetea, lider al PSD Maramures.

- „Am avut în aceasta dupa amiaza o întâlnire cu colegii din PSD din Transilvania. Am discutat câteva ore, fiecare cu argumentele sale, despre directia în care trebuie sa se îndrepte pe termen scurt si mediu Partidul Social Democrat. M-am bucurat enorm sa vad…

- Liderii organizatiilor judetene PSD din Transilvania ii solicita presedintelui PSD, Liviu Dragnea, convocarea in cel mai scurt timp a Comitetului Executiv National, potrivit vicepresedintelui PSD Gabriel Zetea, lider al PSD Maramures. "Am avut in aceasta dupa amiaza o intalnire cu colegii din PSD din…

- Vicepresedintele PSD Gabriel Zetea a anuntat, sambata, la finalul unei sedinte cu liderii organizatiilor PSD din Transilvania, ca filialele din Ardeal ii solicita presedintelui formatiunii, Liviu Dragnea, convocarea unei sedinte a CExN pentru „a clarifica eventualele nemultumiri” din partid.

- Vicepreședintele PSD Gabriel Zetea a anunțat, sambata, la finalul unei ședințe cu liderii organizațiilor PSD din Transilvania, ca filialele din Ardeal ii solicita președintelui formațiunii, Liviu Dragnea, convocarea unei ședințe a CExN pentru „a clarifica eventualele nemulțumiri” din partid.„Am…

- Liviu Dragnea a relatat, duminica seara, la Antena 3, ca știe ce a vorbit Klaus Iohannis la intalnirea secreta cu liderii PNL. Conform lui Dragnea, Iohannis a spus ca va prelua PNL și il va conduce, iar apoi se va ocupa pentru a-l convinge pe Calin Popescu Tariceanu sa rupa coaliția cu PSD.”I-a…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste, vineri, dupa decizia de condamnare a lui Liviu Dragnea la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare. PSD a convocat astazi Comitetul Executiv pentru Liviu Dragnea. Liderii partidului si-au anuntat sustinerea dupa decizia de condamnare CEx al PSD a fost convocat,…