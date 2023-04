Stiri pe aceeasi tema

- Avem MARE NEVOIE de donatori cu grupa 0 negativ . Va așteptam la donare, mulțumit, transmit, marți, reprezentanții Centrului de Transfuzie din Alba Iulia. Program:Luni-Vineri;7.30-13.00 14-17.04.2023 / Inchis Telefon:0258834050 Post-ul E mare nevoie de sange, grupa 0 negativ, la Centrul de Transfuzie…

- Astazi, 40 de preoți și enoriași din Protopopiatul Blaj au donat sange. Tuturor le mulțumim!, au transmis, joi, reprezentanții Centrului de Transfuzie din Alba Iulia. Program donare: Luni-Vineri ; 7.30-13.00 Telefon-0258834050 Post-ul Zeci de preoți și enoriași din Protopopiatul Blaj au donat sange…

- Avem nevoie URGENT de donatori cu grupa 0 Negativ. In ultimele 24 de ore au fost cateva urgențe pe aceste grupe. Doar la Spitalul Judetean de Urgența Alba Iulia au fost trei cazuri ( și inca mai au nevoie ) și alte doua cazuri in judet. Rugam persoanele care au aceasta grupa mai rara sa vina la noi…

- CTS Alba, APEL la donare de sange: „Cinci pacienți din județ au nevoie URGENT de donatori cu grupa O negativ” CTS Alba, APEL la donare de sange: „Cinci pacienți din județ au nevoie URGENT de donatori cu grupa O negativ” Reprezentantii Centrului de Transfuzie Sanguina Alba au lansat un nou apel la oamenii…

- Avem nevoie de donatori cu grupele A pozitiv și negativ, B pozitiv și negativ. La spitalele din județul Alba sunt pacienți cu afecțiuni grave, care au nevoie de sange și trombocite din aceste grupe. Miercuri, sala de donare a fost, aproape tot timpul goala. Va așteptam la donare!, au transmis cei de…

- O pacienta tanara, diagnosticata cu o boala grava, trebuie sa fie operata, dar pentru aceasta ea are nevoie de sange și trombocite, grupa A pozitiv . Rugam persoanele care au aceasta grupa sa vina la noi in centru, pentru a dona sange .Va așteptam la donare!, au transmis, marți, cei de la Centrul de…

- 7 polițiști locali din Alba Iulia, printre care și o doamna, au donat sange, vineri, la Centrul de Transfuzie din municipiu. Ii felicit pentru gestul lor, in condițiile in care nevoia de sange este mare, iar oamenii aflați in suferința nu sunt deloc puțini. Reamintesc faptul ca Centrul de Transfuzie…

- „Domnul jurnalist Dan Henegar a salvat peste 25 de vieti, donand sange. Astazi, pentru prima data, a donat trombocite prin afereza. Mulțumim! Program:Luni-Vineri: 7.30-13.00. Telefon: 0258834050.”, au transmis, marți, reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguina din Alba Iulia. Dan lucreaza in presa…