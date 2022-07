Stiri pe aceeasi tema

- A 102-a zi a razboiului provocat de Rusia in Ucraina. Cinci civili au fost uciși sambata in urma exploziilor multiple in apropierea orașului Donețk, a anunțat agenția de presa de stat rusa TASS. Intre timp, sute de oameni fug zilnic din orașul de est Sloviansk.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma ca Ucraina va fi intotdeauna un stat independent si nu va fi infranta și susține ca "desfasurarea catastrofala a evenimentelor ar fi putut fi oprita" daca "puternicii lumii nu se jucau cu Rusia".

- Razboi in Ucraina, ziua 76. Deasupra uzinei Azovstal inca mai flutura un drapel ucrainean zdrențuit. Soldații adapostiți acolo rezista, dar luptele continua. Intre timp, apar ingrijorari cu privire la posibilitatea ca Rusia sa anexeze regiunile Donetk si

- Atacurile trupelor ruse s-au concentrat, peste noapte, in estul Ucrainei. Numeroase explozii s-au auzit in regiunea Lugansk, unde se duc lupte pentru controlul a doua localitați. Trupele ucrainene s-au retras din Popansa, care este acum sub controlul rușilor. In regiunea Donețk, primarul din Sloviansk…

- Razboiul din Ucraina dureaza de 70 de zile, timp in care mii de oameni nevinovați au murit din cauza ambițiilor teritoriale ale lui Vladimir Putin. In urma cu cateva ore, președintele Republicii Moldova a transmis un mesaj de durere, pace, ingrijorare și, in același timp, speranța, catre poporul sau,…

- Organizatia Natiunilor Unite a inregistrat peste 1.900 de civili ucisi de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, dar a avertizat ca „cifrele reale sunt mult mai mari”, informeaza BBC, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Razboi in Ucraina, ziua 51. Rusia a confirmat scufundarea crucișatorului "Moscova" (Moskva), avariat in urma exploziei muniției de la bord, dar a respins versiunea ca vasul ar fi fost scufundat de ucraineni. De asemenea, Rusia a acuzat forțele Kievului c

- Razboiul din Ucraina a fost mult prea costisitor pentru Rusia si nu a avut succesul la care se asteptau liderii rusi. Expertii sustin ca Moscova isi schimba abordarea militara si ca soldatii vor incerca sa preia controlul asupra Donbasului. Astfel, orasul Sloviansk, care se afla la 500 de kilometri…