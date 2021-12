Stiri pe aceeasi tema

- Un centru de tratare a deseurilor medicale isi va incepe activitatea saptamana aceasta in Parcul Industrial Campu Frumos de langa Sfantu Gheorghe. Potrivit conducerii parcului, investitia a fost realizata de AKSD Romania SRL, din Targu Mures, care are ca obiect principal de activitate colectarea si…

- Dr. Claudia Bandea, din Sfantu Gheorghe, a fost decorata de președintele Romaniei, Klaus Iohannis, cu „Meritul Sanitar“, in grad de Cavaler. Evenimentul a avut loc astazi, 30 noiembrie, la Palatul Cotroceni. Acolo, doamnei dr. Claudia Bandea, din Sfantu Gheorghe, medic șef la Batalionul 22 Vanatori…

- La inceputul acestei luni, societatea de salubrizare TEGA S.A. atragea atenția locuitorilor din Sfantu Gheorghe și Baraolt, prin intermediul presei locale, sa nu puna frunzele uscate in sacii destinați colectarii deșeurilor selective. In urma acetei informari, „TEGA S.A. a primit multe sugestii privind…

- Un grup de militari din cadrul Batalionului 22 Vanatori de Munte "Ciresoaia" din Sfantu Gheorghe va escalada saptamana aceasta Varful Moldoveanu (2.544 m) din masivul Fagaras pentru a arbora tricolorul romanesc si drapelul de lupta pe cel mai inalt pisc din tara noastra, potrivit Agerpres. Actiunea…

- In contextul sarbatoririi pe 25 octombrie 2021 a Zilei Armatei Romaniei, in data de 14 octombrie 2021, la inițiativa Batalionului 22 Vanatori de Munte „Cireșoaia”, cu sprijinul Garnizoanei militare Sfantu Gheorghe, se organizeaza și in judetul Covasna Ștafeta Veteranilor „INVICTUS”. Povestea „INVICTUS” …

- ,,Micfalau are și acum urmași ai italienilor veniți sa lucreze atunci in construcții – familiile Castel, Defrancesco, Delnegro, Valeri și alții.’’ Pe site-ul Muzeului Național al Carpaților Rasariteni din Sfantu Gheorghe este postata o fotografie „ ce spune mai mult decat o mie de cuvinte”, insoțita…

- In noaptea de luni spre marți, un mic camion de gunoi a fost deversat de persoane necunoscute in spatele punctului de colectare a deșeurilor de pe Aleea Tineretului din Sfantu Gheorghe. Potrivit relatarilor oamenilor care locuiesc in zona, seara zona era inca curata, dar dimineața o mica gramada de…

- „Cupa KOKORO & Brașov Open Ju-Jitsu 2021”, competiție de arte marțiale aflata la a X-a ediție, a adus noi rezultate remarcabile pentru sportivii secției de Arte Marțiale a Clubului Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe care s-au intors acasa cu 18 medalii – 8 de aur, 7 de argint și 3 de bronz. La…