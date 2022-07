Stiri pe aceeasi tema

- ACCIDENT pe DN67C Transalpina, in județul Alba: motociclist ranit, dupa ce s-a lovit de o mașina Un tanar care circula pe motocicleta a fost ranit intr-un accident rutier petrecut miercuri pe DN67C Transalpina, in județul Alba. Acesta a intrat in coliziune cu o mașina. Potrivit IPJ Alba, miercuri, 29…

- In cursul zilei de ieri, 10 iunie 2022, a avut loc concursul Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgența din județul Alba, desfașurat la Sebeș. Echipajul SVSU Teiuș s-a clasat pe un meritat loc III, dupa echipajele din Abrud și Stremț. „Echipajul SVSU Teiuș a participat la etapa județeana a concursului…

- Un pod rutier recent modernizat s-a PRABUȘIT, in județul Neamț. Șoferul unui camion, ranit Un pod rutier recent modernizat s-a prabușit, joi dupa-amiaza, in județul Neamț. La momentul incidentului pe pod se aflau un camion și o autoutilitara. Unul dintre șoferi a fost ranit. Potrivit ISU Neamț, este…

- In cursul serii de ieri, un accident rutier a avut loc la Cluj Napoca, in zona Piața Mihai Viteazu. Un tanar de 21 de ani din Turda, a fost accidentat de un autoturism, condus de un tanar de 19 ani.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un tanar din Alba, cautat de autoritațile din Franța, a fost prins de polițiștii din județul nostru: A fost reținut pentru 24 de ore Un tanar din Alba, cautat de autoritațile din Franța, a fost prins de polițiștii din județul nostru: A fost reținut pentru 24 de ore Un tanar de 26 de ani, din comuna…

- ASTAZI: Exercițiu pentru simularea unor situații de urgența, la barajul lacului de acumulare Oașa La barajul Oașa are loc marți, 10 mai, un exercițiu combinat de conducere, cu forțe și mijloace in teren, cu tema „Accidente și avarii la construcții hidrotehnice – Barajul lacului de acumulare Oașa, comuna…

- FOTO| APEL UMANITAR pentru un tanar din Alba, bolnav de cancer in stadiul 3: Peste 2.000 de euro cheltuiți, lunar, pentru tratament FOTO| APEL UMANITAR pentru un tanar din Alba, bolnav de cancer in stadiul 3: Peste 2.000 de euro cheltuiți, lunar, pentru tratament Andrei, un tanar de numai 20 de ani,…

- Mai multe obiective turistice din județul Brașov au fost cuprinse in 12 rute culturale din Romania și vor primi finanțari pentru reabilitare sau promovare prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Printr-un ordin comun al ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), ministrului…