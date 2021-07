Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce primarul municipiului Focșani, Cristi Valentin Misaila, i-a transmis o scrisoare deschisa Prim-ministrului Florin Cițu in care a reclamat blocajul financiar in care se afla Primaria, ca urmare a aprobarii bugetului local, in data de 10 mai 2021. Blocajul de la Primaria Municipiului Focșani…

- Cea mai in varsta persoana din lume, japoneza Kane Tanaka, care are 118 ani, a renuntat la participarea la stafeta flacarii olimpice, a anuntat familia femeii din Fukuoka. Familia a motivat decizia prin faptul ca propagarea Covid-19 nu a putut fi stopata. “Caminul de batrani in care sta Kane…

- Dupa o prima achitare la Tribunalul Vrancea, asistenta medicala de la Caminul pentru persoane varstnice din Focșani trimisa in judecata pentru trafic de influența și inșelaciune, a fost condamnata definitiv la inchisoare cu executare. Curtea de Apel Galați s-a pronunțat ieri asupra apelului procurorilor,…

- Caminul de batrani Acasa la bunici este un centru de ingrijire unde se pune mare accent pe sanatatea și siguranța rezidenților, colaboratorilor și angajaților. Caminul de batrani Acasa la bunici este un centru de ingrijire unde se pune mare accent pe sanatatea și siguranța rezidenților, colaboratorilor…

- Noul tip de coronavirus a lovit puternic și in Centrul de Batrani de la Cușma. In ultimele 24 de ore au fost depistați 16 bunici infectați. Totul ar fi pornit de la un angajat care a fost infectat. In ultimele 24 de ore au fost raportate 56 de noi cazuri de COVID la noi in județ. Dintre cei depistați…

- Cristi Valentin Misaila s-a vaccinat astazi cu prima doza de vaccin impotriva Covid 19, la centrul deschis la Colegiul Pedagogic „Spiru Haret Focșani”. De marți, in sala de sport a unitații de invațamant a devenit funcțional un centru de vaccinare cu doua fluxuri de Pfizer, iar primarul municipiului…

- Partidul Național Liberal Filiala Vrancea protesteaza in mod ferm impotriva manifestarilor considerate extreme, care vizeaza viața persoanei, dupa ce primarul municipiului Focșani, Cristi Valentin Misaila (PSD), a facut mai multe afirmații in ședința extraordinara a Consiliului Local de astazi.…