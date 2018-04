Stiri pe aceeasi tema

- Ca in fiecare an, persoanele publice de la noi posteaza mesaje emoționante sau de-a dreptul amuzante, pe paginile lor de socializare, in preajma sarbatorilor mari de peste an. Nici anul acesta, de Paști, n-au facut o excepție. Rețelele de socializare au fost inundate, zilele acestea, de mesaje și urari…

- Acesta si-a facut un selfie langa ei si a surprins exact momentul in care cei doi se sarutau, apoi a incarcat fotografia pe retelele de socializare. "Prietena mea (acum ex) nu și-a dat seama ca am venit la aceeași petrecere", a scris Mariano pe contul sau de Twitter langa poza. In fotografie…

- O tânara de 24 de ani, din Murfatlar, are nevoie de ajutorul nostru pentru a începe batalia cu o boala crunta: cancerul. Pentru ca parinții nu au bani suficienți, prietenii Andreei au lansat un apel umanitar pe Facebook. „În urma cu ceva timp, aceasta tânara a fost…

- Starul bollywoodian Irffan Khan, in varsta de 51 de ani, a facut cumplitul anunt pe o retea de socializare. „Uneori te trezesti ca viata iti da un ghiont si te zdruncina. In ultimele 15 zile viata mea a fost o poveste de suspans. Familia si prietenii sunt aproape de mine si incercam sa o scoatem…

- Povestesc si rad cu gurile pana la urechi, cu cate o cana de ceai in mana, la fel cum ar face in orice alt bar obișnuit de cartier. Sunt „acasa” aici, la OrthoCaffe, iar asta se simte. Sunt destinsi, veseli si entuziasti, asa cum e insasi tineretea. Uneori se aduna sa cante, alteori joaca tot felul…

- Simona Halep i-a scris un mesaj pe rețelele de socializare lui Ianis Hagi! Campioana noastra a cautat sa uite de necazurile din ultima vreme, accidentarile dese din acest inceput de an, care a fost foarte bun pentru ea. Simo a inceput sa se uite la fotbal și chiar a indraznit sa-l incurajeze pe Ianis…

- Mesajele Andreei Balan au creat reacții neașteptate. Artista a publicat pe contul de socializare doua imagini ce creaza o iluzie optica spectaculoasa, alaturi de care a scris cateva vorbe. Fanii au reacționat imediat. Andreea Balan le-a impartașit fanilor cate ceva din experiența ei și despre cum vede…

- Desi Moldova are nevoie de protectia spatiului mediatic impotriva infiltrarilor externe periculoase pentru procesele democratice interne, mecanismul de interdictii propus de Partidul Democrat contine o serie de lacune, scrie analistul politic Dionis Cenusa intr-un articol de analiza pentru Agentia IPN.