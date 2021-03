Stiri pe aceeasi tema

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 278 de persoane diagnosticate cu COVID și 43 suspecte de infecția cu noul coronavirus. La Unitatea de Terapie Intensiva a Spitalului Județean exista un singur pat disponibil pentru pacienți COVID. Tot la ATI erau 28 de ventilatoare libere, din care…

- Fondatorul trupei Cargo a ajuns in stare grava la spital. Adi Barar a fost internat la Secția de Anestezie și Terapie Intensiva a Spitalului Județean. Starea lui de sanatate este fragila. Potrivit unor surse, Barar are Covid-19.

- A inceput oficial construirea spitalului modular ATI de la Piatra Neamț A început oficial construcția spitalului modular ATI de la Piatra Neamț, un proiect inițiat de Asociația "Daruiește viața", o organizație neguvernamentala care se afla și în spatele inițiativei…

- O tanara de 27 de ani, internata la Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia, in secția de Anestezie și Terapie Intensiva (ATI), in stare foarte grava, are nevoie de sange, grupa B pozitiv. Persoanele care doresc sa o ajute se pot prezenta la Centrru de Transfuzie Sanguina din municipiu. Program-Luni-Vineri:…

- Un focar de Covid-19 a fost depistat la Sectia de Medicina Interna a Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia, unde au fost confirmate pozitiv 33 de persoane, anunta news.ro . Potrivit unui comunicat de presa remis de conducerea SJU Slobozia, este vorba de 10 cadre medicale si 23 de pacienti care au…

- Un incendiu a izbucnit, vineri, 29 ianuarie, la un pavilion al Spitalului Matei Bals din Capitala. Potrivit primului bilanț, trei pacienți au decedat, iar peste 100 de persoane au fost evacuate . E ultima tragedie de pe o lista foarte lunga. Numai in ultimele doua luni și jumatate, in unitațile medicale…

- Primarul comunei Meteș din județul Alba, Dan Cosmin Opruța, a murit la doar 38 de ani, dupa ce s-a infectat cu Covid-19, anunta alba24ro . Acesta a fost internat la Secția ATI a Spitalului Județean de Urgența din Alba Iulia și ulterior a fost transferat la Spitalul din Targu Mureș, tot pe secția ATI.…

- O mureșeanca de nici 15 ani a devenit mama in noaptea de Revelion, fetita acesteia fiind primul nascut din Romania in 2021. Potrivit medicului Maria Olaru de la Sectia de Obstetrica si Ginecologie a Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" din Botoșani, mama, care are domiciliul in judetul Mures,…