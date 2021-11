Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri din județul Alba, internati in clinici din Cluj Napoca, au nevoie de sange și trombocite, grupa A pozitiv. Raul, in varsta de 16 ani are septicemie, iar Valentina, in varsta de 22 de ani, este infectata cu Covid-19. Este nevoie de un numar mare de donatori, va rugam sa-i ajutați, transmit…

- „Pentru ca le pasa și nu pot sa stea deoparte, zilele acestea, polițiștii din Alba doneaza sange. Mobilizarea a fost facuta dupa ce reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguina Alba au facut un apel, pe pagina de Facebook, potrivit caruia numarul donatorilor este foarte mic, in aceasta perioada,…

- La Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia și la celelalte spitale din județ, un exista pacienți care au nevoie, zilnic, de transfuzie de sange, pentru a supravietui. Daca doriți sa-i ajutați pe acesti bolnavi sunteți așteptați la Centrul de Transfuzie Sanguina Alba. Program: Luni-vineri: 7.30-12.00…

- „Un pacient cu politraumatism a fost operat de urgența și transfuzat cu multe unitați de sange O Negativ, la Spitalul Județean Alba. In continuare, el mai are nevoie de sange. La fel și alți trei bolnavi de la spitalele din județul Alba. Rugam parsoanele care au grupa O Negativ sa vina la noi in centru…

- In conditiile in care numarul donatorilor de sange este in scadere constanta, aplicatia BlooDoChallenge ne ajuta sa atragem noi donatori si sa-i fidelizam pe cei aflati in baza noastra de date. Aceasta aplicatie are avantaje atat pentru donatori cat si pentru Centrul de Transfuzie Sanguina Alba: …