- Așa-zisul Consiliu Suprem de la Tiraspol a adoptat astazi, 29 iunie, o declarație privind situația in regunea transnistrana, in care se face apel la conducerea „țarilor vecine” sa nu admita escaladarea tensiunilor din regiune. Astfel, in declarație se menționeaza ca regiunea transnistreana este neutra,…

- Așa-numitul guvern al regiunii transnistrene, condus de Alexander Martinov, a fost demis. Un presupus decret in acest sens a fost semnat de liderul neresunosc de pe malul stang al Nistrului, Vadim Krasnoselski.

- Așa-zisul lider din regiunea transnistreana Vadim Krasnoselski a demis Guvernul de la Tiraspol și premierul Alexandr Martinov. Conducerea urmeaza a fi preluata interimar de Stanislav Kasapa, fost vicepremier pentru probleme juridice, scrie ria.ru.

- Dupa declarația ucraineanului Aleksei Arestovici cu privire la cucerirea cu ușurința a Transnistriei pentru Moldova, autoritațile de la Chișinau au dat un raspuns pentru RIA Novosti, prin care arata ca soluția militara este exclusa, fiind folosite numai caile pașnice. „Rezolvarea chestiunii transnistrene…

- UPDATE – In Transnistria, regiune separatista a Republicii Moldova, a fost instituit cod rosu de alerta terorista incepand de marti, timp de 15 zile, transmite Radio Chisinau, care citeaza presa rusa, ce preia o declaratie publicata pe site-ul liderului separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski.…

- Mai multe explozii au avut loc luni la sediul Ministerului Securitatii Publice de la Tiraspol, capitala regiunii separatiste Transnistria sustinuta de Rusia, dupa un atac cu lansatoare de grenade care nu s-a soldat cu raniti, a anuntat politia transnistreana, informeaza AFP. ‘Ferestrele etajelor superioare…

