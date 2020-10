Stiri pe aceeasi tema

- Pe 24 septembrie 2020, reprezentanții InfoCons au participat la intalnirea de lansare a proiectului ”Empowering Consumer Organizations: towards a armonizat come armonizat comaking dual quality in food products" (ECO). Organizațiile partenere implicate, in acest ambițios proiect, sunt : - Coordonator: …

- ”Zece asociatii profesionale si patronale importante din domeniul eficientei energetice a cladirilor, reprezentand sute de companii importante din Romania, dar si zeci de mii de specialisti din randul arhitectilor, inginerilor si auditorilor energetici, cer Guvernului Romaniei sa aloce minimum 4 miliarde…

- Cel mai influent politician polonez, Jaroslaw Kaczynski, a amenintat marti ca Varsovia se va opune planului Uniunii Europene de redresare economica in cazul in care blocul comunitar nu renunta la incercarile de ''santajare'' a Poloniei pe tema identitatii culturale, relateaza marti de Reuters. Jaroslaw…

- Președintele Consiliului European, Charles Michel, susține ca Uniunea Europeana a facut un nou pas spre configurarea unei relații mai echilibrate cu Administrația de la Beijing. “Sunt multumit ca am putut discuta prin videoconferinta cu presedintele Xi Jinping, alaturi de Ursula von der Leyen, presedintele…

- „Agenda vizitei in Arad cuprinde si vizitarea unei fabrici din cele doua fabrici - daca nu ma insel, domnule Blidar - ASTRA Arad, pentru a vedea tramvaiele care sunt produse aici. Iata ca, in Romania se pot produce tramvaie, se pot produce vagoane, se pot produce locomotive, in Romania se poate produce…

- Industrial fisheries of Orange roughy. Emptying a mesh full of Orange roughy into a trawler. Statele membre UE, consiliile consultative, industria pescuitului, organizațiile neguvernamentale și cetațenii interesați sunt invitați sa participe la o consultare publica in care sa-și spuna parerea despre…

- Cladirile noi sau care vor fi supuse unor lucrari de renovare majora vor trebui sa aiba infrastructura pentru instalarea stațiilor de încarcare a vehiculelor electrice, daca dețin peste 10 locuri de parcare. Echiparea cu dispozitive automate pentru reglarea distincta a temperaturii și calitații…

- Consiliul European pentru Inovare acordat peste 307 milioane de euro unui numar de 64 de intreprinderi nou infiintate si IMM-uri inovatoare, care contribuie la realizarea obiectivelor Pactului verde european si ale Planului de redresare pentru Europa – informeaza Reprezentanta in Romania a Comisiei…