Apel: Salvați Copiii cere ministrului Educatiei să nu elimine gratuitatea transportului școlar In contextul unei crize educaționale fara precedent, in care copiilor vulnerabili le-a fost ingradita participarea la educația online și s-a adancit astfel marginalizarea acestora, Organizația Salvați Copiii Romania avertizeaza asupra consecințelor grave pe care le poate avea eliminarea accesului la transportul gratuit pentru cei 400.000 de elevi care fac naveta zilnic pentru a ajunge la școala ori liceu, așa cum prevede in prezent art. 84 (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011: "Elevii din invațamantul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiaza gratuit de servicii publice de transport… Citeste articolul mai departe pe perfecte.ro…

