- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Biroul Rutier efectueaza investigații pentru identificarea unei conducatoare auto care a fost implicata intr-un accident rutier. Imediat dupa producerea accidentului, femeia s-ar fi oprit și ar fi discutat cu persoana accidentata, insa ulterior…

La data de 29 februarie, a.c., in jurul orei 19.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda au depistat pe raza comunei Mihai Viteazu, din județul Cluj, un barbat in varsta de 49 ani,...

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Biroul Rutier au reținut 24 de ore un barbat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Barbatul a fost depistat in urma unui apel prin care era sesizat modul haotic in care circula pe raza municipiului Cluj-Napoca. La data de 23…

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Biroul Rutier au reținut 24 de ore un barbat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Barbatul a fost depistat in urma...

Un accident mortal s-a produs la Luna, in aceasta seara! O femeie a fost lovita pe trecerea pentru pietoni de un autovehicul tip "dubița" condus de un șofer neatent.

- Un accident de circulatie s-a produs in jurul orei 15:30 in zona giratoriului de la Caraiman. Potrivit primelor informatii, se pare ca un minor a fost acrosat de o soferita in timp ce se afla in traversarea strazii prin loc marcat corespunzator. Se pare ca baietelul se afla pe…

Un accident soldat cu ranirea unei femei de 78 de ani a avut loc pe Aleea Stadion din cartierul Grigorescu. Un șofer din Salaj nu a acordat prioritate de trecere victimei, aflata pe trecerea pentru...