Stiri pe aceeasi tema

- Este ancheta epidemiologica extinsa, dupa confirmarea celui de-al 13 – lea caz de coronavirus din Romania. Buzaul e pe harta verificarilor. Autoritațile fac un apel la calatorii care au circulat cu un microbuz, in data de 29 februarie, cu plecare din Gara de Nord, ora 12:15, cu ruta București – Urziceni…

- Cel de-al 13-lea caz de infectare cu coronavirus confirmat pe teritoriul Romaniei este un barbat de 72 de ani care s-a intors din Italia. Acesta a calatorit cu microbuzul din Capitala in Galati, dupa ce a aterizat pe aeroportul Otopeni. Autoritatile au lansat un apel!

- Primul caz de infectare cu Covid 19, din Galati, confirmat sambata, 07 martie 2020, baga in alerta autoritatile care au demarat o ampla actiune de identificare rapida a tuturor persoanelor cu care barbatul de 72 de ani a intrat in contact dupa aterizarea pe Aeroportul Otopeni in data de 29 februarie. …

- Autoritațile romane au lansat un apel public, sambata seara tarziu, pentru a fi identificate cat mai rapid toate persoanele cu care barbatul in varsta de 72 d ani din Galați, cel de-al 13-lea cz confirmat de infectare cu coronavirus, a intrat in contact. Barbatul s-a intors in Romania, din Lombardia,…

- Autoritațile incearca sa-i identifice pe cei cu care barbatul de 72 de ani a intrat in contact dupa aterizarea pe aeroportul Otopeni, in condițiile in care pacientul a luat microbuzul ca sa ajunga la Galați.Este vorba despre un microbuz cu plecare din București, Gara de Nord, in data de 29 februarie,…

- Barbatul, in varsta de 72 de ani, a aterizat pe aeroportul Otopeni si a urcat intr-un microbuz, circuland pe ruta Bucuresti – Urziceni – Buzau – Braila – Galati. Autoritatile ii cauta pe toti cei cu care galateanul a intrat in contact in timpul calatoriei, dupa ce rezultatele analizelor au confirmat…

- La Timișoara va mai fi internat un pacient cu coronavirus, pe langa cei doi adolescenți de 16 ani, colegi de clasa. Este vorba despre un barbat de 40 de ani din Hunedoara, care va fi transportat la Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Timișoara. The post Un barbat din Hunedoara depistat cu…

- Cu privire la cetațeanul ucrainean infectat cu COVID-19 și care ar fi revenit din Italia, prin Romania, Grupul de Comunicare Strategica precizeaza ca, la acest moment, autoritațile romane sunt in dialog cu autoritațile ucrainene pentru verificarea traseului acestuia și obținerea datelor necesare…