- Un numar de 12.069 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore si au fost raportate 75 de decese, dintre care 11 anterioare intervalului de referinta, a informat, luni, Grupul de Comunicare Strategica (GCS).

- COVID 11 februarie 2022, in Romania, pe județe: 22.737 cazuri noi de coronavirus și 127 decese, in ultimele 24 de ore COVID 11 februarie 2022, in Romania, pe județe: 22.737 cazuri noi de coronavirus și 127 decese, in ultimele 24 de ore Vineri, 11 februarie 2022, Grupul de Comunicare Strategica a dat…

- COVID 8 februarie 2022, in Romania, pe județe: 36.269 cazuri noi de coronavirus și 184 decese, in ultimele 24 de ore COVID 8 februarie 2022, in Romania, pe județe: 36.269 cazuri noi de coronavirus și 184 decese, in ultimele 24 de ore Marți, 8 februarie 2022, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații…

- Romania a inregistrat, in ultimele 24 de ore, 12.082 de noi infectari cu COVID. De asemenea, au fost raportate 41 decese, dintre care 1 anterior. Mai multe detalii privind evoluția pandemiei in Romania, in jurul orei 13.00. Știre in curs de actualizare Cum au evoluat numarul de cazuri noi și numarul…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri, 29 decembrie, la 1.804.455. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica,…

- Bilanț PARȚIAL 18 decembrie| 733 de noi cazuri COVID și 64 decese raportate in Romania, in ultimele 24 de ore Bilanț PARȚIAL 18 decembrie| 733 de noi cazuri COVID și 64 decese raportate in Romania, in ultimele 24 de ore Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 18 decembrie 2021, ora 10.00,…

- In ultimele 24 de ore, in Romania s-au inregistrat 931 cazuri noi de COVID-19. Sunt și 97 de decese, dintre care 25 anterioare. Conform datelor de vineri de la CNCCI, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate...

- In ultimele 24 de ore, in Romania s-au inregistrat 1.673 de cazuri de COVID-19 și 206 decese. Alte 23 de decese au fost raportate acum, dar s-au petrecut anterior intervalului. Conform datelor existente la...