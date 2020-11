Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia SOS Satele Copiilor lanseaza, la implinirea a 27 de ani de activitate in Romania, campania de strangere de fonduri "Ajuta copiii cei mai afectati de pandemie", pentru a atrage atentia asupra efectelor nevazute ale crizei cauzate de noul coronavirus si a impactului negativ puternic pe termen…

- La implinirea a 27 de ani de activitate in Romania, Asociatia SOS Satele Copiilor Romania lanseaza campania de strangere de fonduri "Ajuta copiii cei mai afectati de pandemie", pentru a atrage atentia asupra efectelor nevazute ale crizei Coronavirus si a impactului negativ puternic pe termen mediu si…

- Impunerea masurilor stricte, dar necesare, de prevenire a raspandirii noului coronavirus au reprezentat si inca sunt un factor major de stres pentru 35- dintre respondenti, dar multi dintre angajati au trecut si prin depresie (14-) sau stari de panica (13-). Nevoiti sa lucreze de acasa o perioada mai…

- Asociatia franceza de ajutor Secours Populaire a inregistrat o explozie a cererilor de ajutor alimentar in perioada masurilor de izolare stricta impuse in aceasta primavara in Franta din cauza pandemiei de coronavirus, aproape unul din doi solicitanti fiind nou inscrisi, releva un raport al societatii…

- Restrictii pentru toti vizitatorii straini au fost anuntate in martie, cetatenii australieni si rezidentii permanenti avand de asemenea interzis sa paraseasca tara, exceptand cazul in care obtin o derogare.La recomandarea Comitetului Principal al Australiei pentru Protectie in domeniul…

- Suciu (BNR): Leul a avut o anumita stabilitate in pandemie, banca centrala are o rezerva valutara consistenta. Dar instabilitatea politica nu va ajuta economia Leul a avut o anumita stabilitate in perioada care a trecut, cel putin comparativ cu alte monede din regiune, dar instabilitatea politica nu…

- Fostul prefect de Alba, Danuț Emil Halalai, critica in termeni duri organizarea alegerilor locale in plina pandemie de coronavirus. Acesta spune intr-o postare pe Facebook ca ”nimanui nu ii mai pasa de boala” și ca ”birocrația bate orice fel de gandire precauta”. Mai mult de atat, Halalai vorbește…

- Auditul efectuat de Curtea de Conturi asupra a 949 de institutii publice, inclusiv ministere, agentii si autoritati, dar si regii si companii de stat, au scos la iveala prejudicii de 38,4 milioane de lei si abateri financiar contabile de cca 660 milioane de lei.