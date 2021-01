Apel pentru redeschiderea Muzeului CFR: Nu le luați bucuria copiilor, nu închideți o parte din istoria dezvoltării noastre! Sunt un impatimit dupa trenuri. Mi-am trait un sfert din viața in trenuri. Sunetul roților de tren este pentru mine ca un cantec de leagan. Este cel mai fascinant mijloc de transport. Trenul este cel mai comod și sigur mijloc de transport. E ca o casa pe roți. In mașina, unul din echipa e mereu ocupat, nu ai loc de mișcare. In avion ești ca intr-o conserva zburatoare: ai doar avantajul vitezei de deplasare. In tren ai tot ce trebuie: comunitate, timp și spațiu. Pun accentul pe timp, ceea ce am pierdut aproape definitiv. Dar și comunitate: unul dintre puținele locuri unde ne mai putem intalni… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

