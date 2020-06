Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul umanist Maria Grapini a trimis o scrisoare deschisa ministrului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, privind o serie recenta de modificari legislative, care dezavantajeaza micii producatori romani și avantajeaza produsele din import.Intrebarea-cheie adresata de…

- Papa Francisc vrea ca recunoasterea faciala, inteligenta artificiala si alte unelte tehnologice sa urmeze o doctrina de principii etice si morale. Intr-un document facut public vineri, Papa, alaturi de IBM si Microsoft, a redactat o serie de principii de urmat in dezvoltarea noilor tehnologii…

- Gest incredibil facut de controversatul cuplu format din Printul Harry si sotia lui, Meghan Markle. Cei doi au trimis mai multor ziare britanice, intre care The Sun, The Mirror si Daily Mail, o scrisoare prin care le avertizeaza ca nu vor mai coopera pentru articolele lor, informeaza BBC, conform…

- Liderii PSD, ALDE, Pro Romania, UDMR și cel al minoritaților naționale i-au trimis premierului Ludovic Orban o scrisoare in care ii cer sa stabileasca un cadru de dialog institutionalizat cu partidele din Parlament. Calin Popescu Tariceanu, Victor Ponta, Marcel Ciolacu, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian…

- Marcel Ciolacu, ramas lider interimar al PSD, cere un pact național care sa fie susținut de toata clasa politica. Ciolacu le-a trimis omologilor sai din fruntea partidelor parlamentare o scrisoare deschisa in care cere susținere pentru combaterea efectelor crizei provocate de pandemia de coronavirus.”Nu…

- Hunedoreanul Raul Scurtu, fost consilier local susținut de PSD ca reprezentant al societații civile in scop electoral și, mai apoi, dat afara de Dan Bobouțanu, iși continua activitatea de cetațean implicat in problemele comunitații. Scrisoare deschisa ”Domnule primar, Va rugam…

- Consiliul Judetean Dambovita a transmis, luni, o scrisoare guvernatorului Regiunii Autonome Guangxi (China), prin care cere ajutor umanitar constand in materiale si aparatura medicala, in contextul evolutiei COVID-19 din tara noastra potrivit Agerpres. "Avand in vedere evolutia infectiei cu COVID-19…

- Camera Deputaților și Senatul au plen reunit, joi, de la ora 16.00, in care va vota investirea Guvernului Cițu, anunța MEDIAFAX.Costel Alexe, ministrul interimar al Mediului, a declarat, marți, ca, in opinia sa, PNL va vota „la investire” noul Executiv. Totuși, președintele Camerei…