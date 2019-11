Stiri pe aceeasi tema

- Ciute… la SPA. Imagini suprinse in Parcul National Piatra Craiului. “Joaca e-n toi in Romsilva-Parcul National Piatra Craiului. Doua ciute, extrem de frumoase, au fost surprinse de camerele de supraveghere amplasate in parc in timp ce se jucau in groapa cu namol. Recunoaștem, noua ne-au facut ziua mai…

- Pompierii nemteni intervin in aceste momente, joi, 17 octombrie, pentru a stinge un incendiu izbucnit la o gospodarie din Slobozia, in apropierea dispensarului din zona. “Doua autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD de la Detașamentul Piatra Neamț intervin pentru localizarea și stingerea unui…

- Maratonul de la Piatra Craiului, care se desfașura sambata, in apropiere de Dambovicioara, aproape de limita dintre județele Argeș și județul Brașov, a fost oprit dupa ce doi participanți la Maratonul de la Piatra Craiului și-au pierdut viața. Este vorba despre o femeie 45 de ani din judetul Harghita…

- Trei focare noi de PPA in Arges, in Izvoru si Ciofrangeni. Virusul pestei porcine africane a fost confirmat in alte doua localitati din Arges: Izvoru, com. Izvoru si Piatra, com. Ciofrangeni. Cele trei focare au aparut intr-o gospodarie si in 2 exploatatii nonprofesionale, in total fiind afectate 30…

- Un barbat de 32 de ani, din localitatea Nucsoara, judetul Arges, este anchetat de politisti Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO), sub coordonarea procurorilor DIICOT Pitesti, pentru ca ar...

- Scandalul dintre tanarul de 26 de ani și barbatul de 48 a izbucnit, spun polițiștii, in urma unor conflicte mai vechi. Cei doi erau in stare de ebrietate, s-au intalnit la un bar din Tomnatic și au inceput sa se certe. S-au injurat, iar cel tanar a luat o sticla de bere și l-a lovit pe cel mai in…

- Un accident rutier in urma caruia un barbat a fost ranit s-a petrecut miercuri la amiaza pe strada Palat. Deocamdata nu avem detalii despre producerea evenimentului. Martorii spun ca acesta ar fi traversat neregulamentar cu bicicleta. Vom reveni cu informatii. FOTO: Facebook (Control Trafic Iasi)

- Barbat ce conducea o mașina burdușita cu țigari, prins de polițiști dupa o urmarire ca-n filme in Eveniment / on 11/09/2019 at 11:06 / Urmarire ca-n filme, in Alexandria, dupa ce un barbat din Olt, ce conducea o mașina inmatriculata in Italia, a fost oprit in trafic de un echipaj de Poliție. Dupa…