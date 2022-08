Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului Sanatatii Adriana Pistol ii sfatuieste pe toti pacientii sa nu mai dea bani medicilor, sustinand ca „nu vor capata niciun fel de ingrijire in plus fata de cea de care ar beneficia oricum”. Ea a recunoscut insa ca aceasta mentalitate este una dificil de schimbat.

- Adriana Pistol, secretar de stat in Ministerul Sanatații, a facut un apel catre pacienți marți, 16 august, sa nu le mai dea bani medicilor, admițand ca aceasta mentalitate este greu de schimbat. Adriana Pistol a fost intrebata, intr-o conferinta de presa, daca considera spaga in spitale un fenomen,…

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului Sanatatii, Adriana Pistol, a afirmat marti ca achizitia vaccinului hexavalent a fost incheiata si saptamana urmatoare se va livra si in Romania. Totodata atrage atentia ca riscul aparitiei poliomielitei exista din moment ce rata de vaccinare nu este corespunzatoare,…

- B.U.G. Mafia a facut sa fie auzite la UNTOLD, pe MainStage, bataile de inima ale celor care tin in viata alte inimi. Inregistrarile au fost ale Daruitorilor care au trecut prin cabina Daruieste Viata de la festival si si-au ascultat inima cu ajutorul unui microfon special, scrie news.ro. Citește și:…

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului Sanatatii, Adriana Pistol, a afirmat ca subvarianta Centaurus a tulpinii Omicron pare sa fie mai transmisibila, dar si nu mai periculoasa, precizand ca prin periculoasa se refera la posibilitatea de a evolua catre decesul pacientului infectat. Adriana Pistol…

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului Sanatatii, Adriana Pistol, a afirmat luni ca subvarianta 'Centaurus' a tulpinii Omicron pare sa fie mai transmisibila, dar si nu mai periculoasa, precizand ca prin periculoasa se refera la posibilitatea de a evolua catre decesul pacientului infectat.…

- Deputatul PSD de Suceava Mirela Adomnicai a dat asigurari ca sistemul medical romanesc este pregatit sa faca fața valului 6 de Covid. „Crește numarul cazurilor, dar riscurile sunt mici, am ajuns in etapa in care conviețuim cu virusul, iar Romania va traversa acest val fara sa instituie ...

- ■ Sindicatul Medicilor Roman, care este condus de doctorita Gabriela Popovici, a organizat Adunarea Generala festiva ■ „Cea mai ingrijoratoare situtie o reprezinta criza de personal si epuizarea celui existent“, a declarat Denis Paduraru, presedintele CFM Romania ■ Sindicatul Medicilor Roman, afiliat…