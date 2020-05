APEL LA UNITATE adresat agricultorilor si producatorilor de alimente din Romania

Stiri pe aceeasi tema

- STARE DE URGENTA. "Data de 15 mai este un reper calendaristic. Se analizeaza de specialiști situația și perspectiva dupa 15 mai. Este foarte important cum ne comportam, pentru ca, spre bucuria noastra, cetațenii au fost responsabili in prevenirea raspandirii coronavirusului. In aceasta nota optimista,…

- Membrii Federatiei Patronale Romane din Industria Alimentara - Romalimenta au donat peste doua milioane de lei si 270.000 de euro comunitatii medicale si populatiei, contribuind si cu donatii in alimente si alte bunuri catre cei aflati in nevoie in contextul pandemiei de coronavirus. "Suntem bucurosi…

- Bloomberg scrie ca temerile privind aprovizionarea cu alimente pe fondul pandemiei sunt in crestere și da ca exemplu Romania, care interzice exporturile de cereale Romania a devenit prima tara care a blocat exporturile de cereale in timpul pandemiei de coronavirus, o decizie dramatica si care ar putea…

- Aproximativ doua tone si jumatate de alimente, precum si o cantitate insemnata de produse igienico-sanitare au fost distribuite sambata de Crucea Rosie - Filiala Alba, in colaborare cu autoritatile locale, unor persoane varstnice din municipiul Aiud, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES.…

- Leul se apreciaza in raport cu principalele valute, pentru a doua zi consecutiv. La cat a ajuns euro Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,8345 unitati/euro, in scadere cu 0,05% de la nivelul atins miercuri, de 4,8367 lei/euro. Dolarul american, cotat indirect în…

- Bancile si IFN-urile vor putea amana ratele la creditele persoanelor fizice si firmelor in contextul pandemiei Covid-19, a decis marti Comitetul de Supraveghere al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de urgenta.BNR precizeaza ca va flexibiliza cadrul normativ iar aceste masuri…

- Comitetul de Supraveghere al Bancii Naționale a Romaniei, intrunit in ședința de urgența, a clarificat modul in care bancile și IFN-urile din Romania trebuie sa aplice reglementarile in vigoare in...

- Asociația Romana a Producatorilor de medicamente fara rețeta, suplimente alimentare și dispozitive medicale (RASCI) și membrii acesteia, companii care activeaza in industria de ingrijire personala din Romania, iși asuma rolul de a contribui la limitarea impactului pandemiei COVID19 in Romania, precum…