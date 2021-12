Eurodeputatul italian Fulvio Martusciello este un aparator al drepturilor yemeniților care au cazut victime ale regimului din Yemen. Politicianul incearca de ani de zile sa atraga atenția asupra crizei umanitare din Yemen, cea mai rea cu care se confrunta lumea in acest moment. Martusciello, impreuna cu cațiva deputați din diferite țari europene intenționeaza sa-i scrie […] The post Apel la intervenție imediata in Yemen cu privire la incalcarile drepturilor omului first appeared on Ziarul National .