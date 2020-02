Stiri pe aceeasi tema

- 16 turiști au avut nevoie de ajutorul echipelor specializate de jandarmi montani și salvamontiști. Vineri seara, in urma unui apel la serviciul unic 112, primit in jurul orei 20:00, un echipaj de jandarmi din cadrul Postului de Jandarmi Montan Șugag, impreuna cu 3 lucratori ai Salvamont Alba au intervenit…

- Un grup de 16 turiști care se deplasau cu trei mașini in Munții Șureanu au ramas blocați in zapada, pe un drum forestier și au avut nevoie, vineri seara, de ajutor. Au intervenit echipaje de jandarmi și Salvamont. Potrivit Jandarmeriei Alba, apelul a fost primit in jurul orei 20.00. Tinerii cu varste…

- Jandarmii montani din cadrul Postului de Jandarmi Montan Șugag au intervenit in aceasta seara, in urma unui apel la 112, pentru a sprijini 4 persoane din județul Alba, dintre care o adolescenta de 16 ani, care au ramas cu mașina blocata in zapada. Aceștia au ramas blocați pe un drum forestier ce leaga…

- In noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 01:00, o persoana s-a deplasat, la punctul de lucru al jandarmilor Postului de Jandarmi Montan Șugag, pentru a sesiza faptul ca o femeie a intrat cu mașina intr-un șanț, la 7 kilometri de Domeniul Schiabil, spre Luncile Prigoanei. Femeia este din…

- Se inmulțesc cazurile de turiști blocați cu mașinile pe drumul spre Domeniul Schiabil Șureanu. Sambata, jandarmii montani din Alba au salvat inca un turist, din Teleorman, care derapase cu mașina in șanț. Un barbat din județul Teleorman a cerut sprijinul jandarmilor din cadrul Postului de Jandarmi Montan…

- Ziarul Unirea FOTO. O mașina blocata in zapada, in Munții Șureanu, salvata cu ajutorul jandarmilor montani Mașina blocata in zapada, scoasa cu ajutorul jandarmilor montani Aseara in jurul orei 19:00, un echipaj de jandarmi montani din cadrul Postului de Jandarmi Montan Șugag a intervenit prompt pentru…

- Condițiile meteorologice și mașina neechipata corespunzator puteau fi fatale pentru trei persoane din județul Galați, care s-au aventurat in zona Luncile Prigoanei, unde au ramas impotmoliți cu mașina. In urma unui apel la 112, un echipaj de jandarmi din cadrul Postului de Jandarmi Montan Șugag a intervenit…

