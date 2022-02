Apel la 112: mașină căzută în lac la Tarnița – VIDEO Un apel la 112 a anunțat marți seara despre faptul ca o mașina ar fi cazut in lacul de acumulare Tarnița, in zona Barajului Someșul Cald. La solicitarea poliției au intervenit pompierii de la ISU Cluj cu doua echipaje și o barca de salvare-cautare, pentru a verifica daca se adeverește situația și pentru a determina … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

Sursa articol si foto: gherlainfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ISU Cluj a anunțat ca marți seara, in jurul orei 22.00, o mașina a cazut in Tarnița.”Posibil autoturism cazut in Lacul Tarnita”, au precizat cei de la ISU Cluj.Vom reveni cu amanunte...

