Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 69 de ani si-a pierdut viata, miercuri, in urma unui accident in care au fost implicate o ambulanta Mediurg si o duba. Accidentul s-a produs pe DN1, in zona Ploiesti Shopping City, din vina unui sofer care nu a acordat prioritate de trecere ambulantei. Un alt pacient…

- O mireasa din Australia a murit la doar cateva zile dupa nunta ei. Tanara avea cancer, dar a aflat prea tarziu pentru ca medicii i-au greșit diagnosticul. Povestea cutremuratoare a tinerei de 23 de ani a inceput in 2018, atunci cand a mers la medic pentru ca a observat o ridicatura pe picior. Medicii…

- Un grav accident in urma caruia o persoana a murit s-a produs, marți seara, pe DJ 709 D, intre localitațile Șeitin și Semlac din județul Arad. The post Accident mortal in vestul țarii. Un barbat a murit, dupa ce a fost lovit de un autobuz appeared first on Renasterea banateana .

- Pompierii militari au intervenit, duminica dimineata, in jurul orei 3:00, cu o autospeciala pentru descarcerare, o ambulanta SMURD si cu sprijinul unui echipaj SAJ, la un accident rutier produs pe raza comunei Arbore. Potrivit martorilor, o masina ar fi intrat in coliziune cu un stalp si un…

- Femeia de 38 de ani insarcinata in 28 de saptamani care a murit pe drumul dintre spitalele din Arad și Timișoara in urma infecției cu COVID-19 postase pe Facebook un mesaj care arata ca nu credea in coronavirus și in masurile de protecție contra virusului. Iata mesajul „1. Nu port masca pentru ca faciliteaza…

- In cea mai mare criza medicala cu care se confrunta Romania, acuzatii grave de malpraxis vin, culmea, chiar din partea medicilor. O femeie insacinata in sapte luni si infectata cu coronavirus a murit in timp ce era transferata de la Arad spre Timisoara. Managerul spitalului care a primit-o spune ca…

- Este ancheta la doua spitale din Arad dupa ce o gravida in 28 de saptamani de sarcina, infectata cu COVID-19 a murit. Femeia a facut stop cardio-respirator in timpul transferului cu ambulanta la spitalul din Timisoara.

- Femeia avea 39 de ani si era insarcinata in 27 de saptamani. Ea fusese depistata pozitiv la coronavirus si era internata la Arad. Starea ei de sanatate a inceput sa se deterioreze rapid, astfel ca medicii au luat decizia sa o transfere cu ambulanta la spital, la Timisoara. Pe drum, insa, femeia a decedat…