Stiri pe aceeasi tema

- In cursul acestei zile, Poliția Romana a derulat, la nivel național, o acțiune pentru siguranța transportului de persoane. In acest sens, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Mureș si cei ai structurilor rutiere municipale si orasenesti, au desfașurat activitați de verificare a transportului rutier…

- Cum se apropie tot mai mult finalul acestui an școlar – desfașurat in condiții aparte, data fiind pandemia COVID-19 – gandurile multor elevi se indreapta deja catre festivitațile tradiționale – cu primiri de diplome, stat la povești și chiar mersul la distracție, la nelipsitul – pana anii trecuți -banchet…

- In acest an va fi permisa organizarea de festivitați de absolvire pentru elevii claselor a VIII-a și a XII-a, a anunțat astazi, 17 mai, prefectul Altfatter Tamas. Conform situației epidemiologice actuale, in condițiile noilor prevederi legale care relaxeaza masurile de siguranța care se aplica, prefectul…

- Maiorul Adrian Dinca, reprezentantul Jandarmeriei Romane, a fost ales presedinte al Comitetului pentru Siguranta si Securitate al Conventiei Consiliului Europei pentru o perioada de doi ani. Acest organism propune legislatia, verifica aplicarea ei si coordoneaza actiunile celor 47 de state membre ale…

- Reprezentanții Primariei orașului Sovata au remis un comunicat de presa, luni, 12 aprilie, prin care se face cunoscut faptul ca orașul Sovata este pregatit pentru a primi turiști in timpul pandemiei, intrucat numarul de infectari cu SARS-CoV-2 este mic, iar regulile impuse se respecta cu strictețe.…

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, anunta ca va propune infiintarea unei comisiii parlamentare de ancheta privind masluirea datelor pandemiei de catre Guvern Orban. Acuzatii in acest sens au fost lansate de ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu. „Rafuiala din Guvern dintre USR și PNL scoate la lumina…

- Ministerul Educației și Cercetarii, in baza protocolului incheiat cu Asociația ADFABER, susține organizarea și promovarea Programului educațional ,,Eroii Internetului – Siguranța elevilor in mediul online in școli". Potrivit unui anunț publicat pe pagina web a Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Mureș,…

- Compania Azomures si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, in parteneriat cu Departamentul pentru Situatii de Urgenta, au lansat, de Ziua Protectiei Civile, un ghid de informare in domeniul depozitarii si utilizarii in siguranta a ingrasamintelor pentru agricultura, care este destinat distribuitorilor…