- Berlinul face ceea ce este „necesar" pentru a sustine Ucraina prin autorizarea livrarii unor tancuri Leopard, dar doreste sa impiedice o „escaladare catre un razboi intre Rusia si NATO", a transmis miercuri, 25 ianuarie, cancelarul german Olaf Scholz, care a adat asigurari ca nu vor fi trimise in sprijinul…

- Kremlinul a declarat vineri ca tancurile furnizate de tarile occidentale Ucrainei nu vor schimba cursul conflictului si ca Occidentul o sa regrete ca „a intretinut iluzia” ca Ucraina ar putea castiga pe campul de lupta, relateaza agentiile Reuters si France Presse. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski…

- Polonia este gata sa livreze Ucrainei o companie de tancuri Leopard cerute de Kiev, in cadrul unei coalitii internationale, a declarat miercuri presedintele polonez, informeaza AFP, transmite AGERPRES . „O companie de tancuri de asalt Leopard (14 blindate) va fi transmisa in cadrul unei coalitii care…

- Rusia intentioneaza sa duca o campanie prelungita de atacuri cu drone iraniene pentru a ”epuiza” Ucraina, a spus luni presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, in mesajul sau din fiecare seara, relateaza Reuters. „Au trecut doar doua zile de la inceputul anului, iar numarul dronelor iraniene doborate…

- Presedintele rus Vladimir Putin a asigurat joi ca armata rusa va gasi o cale de a contracara, un „antidot” la sistemul de aparare aeriana Patriot pe care Statele Unite il vor furniza Ucrainei, aflata sub presiunea bombardamentelor Moscovei, relateaza Reuters si France Presse. „Cat despre Patriot, este…

- Rusia a transmis miercuri, prin vocea purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, ca nu a primit nicio propunere privind o "incetare a focului de Craciun" in Ucraina, informeaza Reuters, care noteaza ca anunțul Moscovei vine in contextul in care luptele se vor prelungi, cel mai probabil, pana…

- Cancelarul Olaf Scholz i-a promis presedintelui Volodimir Zelenski, cu care a vorbit marti la telefon, ca Germania va livra Ucrainei mai multe tancuri antiaeriene Gepard, in timp ce propunerea ca Berlinul sa furnizeze Poloniei sisteme de aparare antiaeriana Patriot, pe care, eventual, Varsovia le-ar…