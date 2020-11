Apel fals la 112 al unui copil care a cerut o răscumpărare de 12.000 de lei. Ce amendă au primit părinții Un baiat in varsta de 13 ani a sunat la numarul de urgenta 112 si a cerut 12.000 de lei in schimbul rascumpararii unui alt minor, de 14 ani, despre care a anuntat ca este rapit. Apelul s-a dovedit a fi unul fals, potrivit IPJ Braila, citat de Agerpres.„Politistii braileni au fost sesizati in repetate randuri, prin apel 112, de catre o persoana care anunta faptul ca ar fi rapit un minor de 14 ani. Acesta solicita sa i se inmaneze suma de 12.000 de lei, in schimbul vietii presupusei victime. Alertati, politistii au inceput investigatiile specifice, in cadrul unui dosar penal intocmit pentru savarsirea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 13 ani a sunat de mai multe ori la numarul de urgenta 112 si a cerut 12.000 de lei in schimbul rascumpararii unui alt minor, in varsta de 14 ani, despre care a anuntat ca este rapit, apelul dovedindu-se a fi unul fals, potrivit IPJ Braila, potrivit Agerpres."Politistii braileni…

- Conform IPJ Braila, in cursul zilei de luni, oamenii legii au fost sesizați, in repetate randuri, prin apeluri la 112, de catre o persoana care a anunțat faptul ca a rapit un minor in varsta de 14 ani. Acesta solicita sa ii fie inmanata suma de 12.000 de lei, in schimbul vieții presupusei victime.…

- Un baiat de 13 ani din Braila a sunat luni seara de mai multe ori la 112 susținand ca a rapit un copil si a cerut o rascumparare de 12.000 de lei, scrie agerpres . Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Politie Judetean (IJP) Braila, politistii au fost sesizati in repetate randuri, prin…

- Parinții unui copil de 13 ani au fost amendați luni de polițiștii din Braila, dupa ce acesta a sunat de mai multe ori la 112, anunțand ca a rapit un baiat de 14 ani și cerand 12.000 de lei in schimbul...

- Un barbat din Braila a primit o amenda de 500 de lei de la oamenii legii fiindca și-a facut singur o trecere de pietoni. Polițiștii l-au amendat pe barbat cu o amenda de 500 de lei de la oamenii legii fiindca și-a trasat cu o vopsea albastra o trecere pentru pietoni pe o strada din oraș. El a fost sancționat…

- Un adolescent de 14 ani a produs un accident de circulație iar apoi a fugit de la fața locului. Oamenii legii l-au gasit la spital, cu o alcoolemie peste limita de 0.40 mg/l alcool pur in aerul expirat. „La data de 14 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Racari au fost sesizați cu…

- Publicația Euronews a scris un material in care polițiștii de frontiera romani sunt acuzați ca ii bat, electrocuteaza sau incendiaza pe refugiații care ajung la granița. Conform sursei citate, in data de 19 august, șase sirieni și un egiptean au ajuns la Belgrad pentru a solicita ajutor. Aceștia au…

- Poliția Capitalei a aplicat amenzi in valoare totala de aproximativ 100.000 de lei și au confiscat suma de peste 6.200 de lei in urma unor controale derulate la mai multe cluburi, terase, baruri, restaurante și sali de jocuri. Sambata, politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti…