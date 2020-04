Doctorul de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babes” din Timisoara, unitatea medicala cu o rata impresionanta de vindecari in randul pacientilor infectati cu coronavirus, a transmis un mesaj moblizator pentru colegii de breasla. Virgil Musta le cere acestora sa ramana „pe baricade”, in ciuda dificultatilor, mai ales ca in aceasta perioada aportul lor e […] Articolul Apel emotionant al doctorului Virgil Musta catre colegii medici: „Nu luați decizii pripite acum cand oamenii au nevoie de noi toți!” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .