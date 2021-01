Apel DISPERAT către KOVESI: ”Când începeți?” In Bulgaria, unde statul de drept este in permanenta amenințare, cetațenii așteapta cu nerabdare activitatea Parchetului European, acesta este un simbol de speranța. In acest sens, cand veți incepe activitatea efectiva? Asta l-a intrebat Elena Ionceva, europarlamentar din Grupul Socialiștilor și Democraților, pe procurorului general european, Laura Kovesi, in cadrul ședinței de marți a Comisiei pentru libertați civile, justiție și afaceri interne, scrie 24Chasa, citata de Rador. Rareș Bogdan, total dezamagit de LEGEA PNL: Ramane una dintre dorințele mele cele mai FIERBINȚI Ea a cerut, de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- În Bulgaria, unde statul de drept este în permanenta amenințare, cetațenii așteapta cu nerabdare activitatea Parchetului European, acesta este un simbol de speranța. În acest sens, când veți începe activitatea efectiva? Asta a întrebat-o Elena Ionceva, europarlamentar…

- In Bulgaria, unde statul de drept este in permanenta amenintat, cetatenii asteapta cu nerabdare lucrarile Parchetului European, care este un simbol al sperantei in lupta impotriva coruptiei. Declaratia a fost facuta la 26 ianuarie, de europarlamentarul bulgar Elena Ionceva, din cadrul Aliantei Progresiste…

