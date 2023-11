Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a declarat luni, 6 noiembrie, ca Fașia Gaza se transforma intr-un „cimitir pentru copii”, iar degradarea condițiilor din acest teritoriu face din ce in ce mai urgenta nevoia de incetare umanitara a focului, relateaza CNN și…

- Protectia civililor „trebuie sa fie primordiala” in conflictul dintre Israel si militantii palestinieni Hamas, a declarat luni secretarul general al ONU Antonio Guterres, citat de Reuters, avertizand ca Fasia Gaza devine „un cimitir pentru copii”. „Trebuie sa actionam acum pentru a gasi o cale de iesire…

- Armata israeliana iși continua incursiunea terestra in Fașia Gaza și a anunțat vineri ca trupele sale „au descoperit și neutralizat” tuneluri ale Hamas din teritoriu. De asemenea, Forțele de Aparare ale Israelului au publicat o inregistrare a unui apel in care un oficial medical din Gaza spune ca Hamas…

- Forțele de Aparare ale Israelului anunta, marți, ca au efectuat lovituri impotriva a aproximativ 400 de ținte Hamas din Fașia Gaza in ultima zi. Tot astazi, 24 octombrie, armata israeliana a transmis ca este "pregatita și hotarata" pentru urmatoarea etapa a razboiului. Dupa-amiaza, sirenele de raid…

- Contul in limba araba al Forțelor de Aparare ale Israelului (IDF) pe X, fostul Twitter, distribuie o postare cu doua imagini aeriene care ar arata 12 rezervoare de petrol ascunse in pamant langa punctul de trecere Rafah, in sudul Fașiei Gaza."Așa arata peste o jumatate de milion de litri de motorina",…

- Operațiunea terestra in Gaza și ramane inca in așteptare. Camioane cu ajutor umanitar au inceput sa traverseze punctul de trecere a frontierei Rafah din Egipt catre Fașia Gaza. Guvernele occidentale recunosc ca o invazie terestra este foarte probabila, dar ii cer Israelului sa renunțe sa mai astepte.…

- Directorul punctelor de trecere a frontierei in Fasia Gaza numit de catre miscarea islamista palestiniana Hamas, Fouad Abu Btihan, a fost ucis intr-un atac aerian israelian in Fasia Gaza, anunta marti postul de radio al Hamas, relateaza Reuters. Potrivit postului de radio, unii dintre colaboratorii…

- Antonio Guterres a facut apel pentru elibererea imediata si neconditionata a ostaticilor tinuti de Hamas, anunța Rador Radio Romania.Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut apel catre Hamas ca acesta sa elibereze toti ostaticii imediat si fara conditii. El a cerut, de asemenea, ca Israelul…