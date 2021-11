Stiri pe aceeasi tema

- CNSU a decis vineri relaxarea unor restricții. Se da unda verde la spectacole, concerte și festivaluri in aer liber, dar doar pentru cei vaccinați anti-COVID sau trecuți prin boala. Competițiile sportive vor fi cu spectatori. Sunt și decizii legate de Ziua Naționala. Decizia CNSU de vineri, integral…

- Doi cetateni spanioli care veneau de la Istanbul au prezentat joi, 11 noiembrie, certificate de vaccinare care nu corespundeau cu datele din actele acestora de identitate in momentul in care au ajuns pe aeroportul "Henri Coanda "din Capitala. Aceștia s-au ales cu dosar penal pentru fals informatic,…

- Denise Rifai e acum una dintre cele mai urmarite prezentatoare din Romania. Modereaza emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai”, show care i-a adus multe premii in lumea media. Chiar daca apare saptamanal pe micul ecran și se bucura de celebritate, vedeta e supusa rigorilor legii. Chiar acum cateva…

- Polițiștii sunt nemulțumiți de faptul ca legea salarizarii unice nu este aplicata și de faptul ca nu se respecta o recomandare a MAI privitoare la mutarea polițiștilor de la subunitate la alta, potrivit mediafax.ro. Președintele executiv al Sindicatului Național al Polițiștilor din Romania…

- Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania, organizatie cu reprezentativitate juridica in Ministerul Afacerilor Interne, la nivel ,,sector de activitate Ordine Publica”, avand in componența aproximativ 40.000 de membri, va supune atenției necesitatea…

- Actiuni desfasurate de politistii, in acest weekend.La data de 11 septembrie a.c., politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta au desfasurat activitati pe linia mentinerii unui climat optim de ordine si siguranta publica, respectiv pentru verificarea respectarii prevederilor Legii 55 2020.Astfel,…

- Polițiștii amenința din nou cu proteste! In luna septembrie, aceștia vor ieși in strada impotriva Guvernului PNL-USR-PLUS-UDMR. Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din MAI organizeaza protestul numit „Caravana Moldovei". Se va pleca de lași, spre București. Printre nemulțumirile…

- Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual anunța ca reia seria protestelor in strada incepand cu 27 septembrie. Principalele revendicari pe care le au sunt: „deficitul major de personal, existent, in special, in domeniile muncii operative și in mediul rural (unde…