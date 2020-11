Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul zilei de azi putem avea un vicepreședinte PNL și un vicepreședinte USR PLUS la Consiliul Județean Timiș, a transmis Cristian Moș cu o ora inainte de inceperea ședinței online a administrației județene. „Este nevoie doar de voința politica pentru o majoritate USR PLUS-PNL și pentru ca acest…

- Cu toate ca ne mai despart doar cateva ore pana la alegerea celor doi vicepresedinti ai Consiliului Judetean Timis, la aceasta ora nimic nu e batut in cuie. Presedintele CJ Timis, Alin Nica, afirma ca miercuri va fi o „zi interesanta” in care „se poate intampla orice”. In schimb, alesii USR PLUS vor…

- ”Alianța USR PLUS se angajeaza ca va vota saptamana aceasta candidații PNL pentru funcțiile de viceprimar al Timișoarei și vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș”, afirmația aparține lu Cristian Moș, fiind facuta publica prin intermediul Facebook. Liderul USR PLUS Timiș spune ca alianța iși reafirma…

- Președintele USR Timiș, Cristian Moș, ii cere lui Alin Nica sa convoace o ședința de plen a Consiliului Județean Timiș in care sa fie aleși cei doi vicepreședinți ai acestei instituții. Moș este propunerea USR/PLUS pentru funcția de vicepreședinte al CJ Timiș.

- Mai multe strazi din Calea Șagului din Timișoara raman marți dimineața fara apa calda și caldura. Situația apare ca urmare a unei defecțiuni la rețeaua Colterm. In vederea remedierii unei defecțiuni aparute la instalațiile conexe, suntem nevoiți sa intrerupe furnizarea apei calde și incalzirii la PT…

- Calin Dobra il felicita pe Alin Nica pentru caștigarea alegerilor la șefia Consiliului Județean Timiș. Calin Dobra a candidat pentru un nou mandat in fruntea consiliului județean, dar, conform primelor rezultate, liberalul Alin Nica a ieșit detașat pe locul I. Alin Nica a caștigat CJ Timiș cu 39%, in…

- Candidatul USR PLUS la functia de primar al Timisoarei, Dominic Fritz, conduce cu 54,88% din voturile electoratului timisorean, urmat de Nicolae Robu (PNL) cu 34,10%, potrivit numaratorii paralele partiale anuntate de USR PLUS. Cei doi sunt urmati de candidata PSD-PPU, Voichita Lazureanu…

- Din primele informatii, liberalul Alin Nica si-a asigurat fotoliul de conducere al administratiei judetene, cu un procent semnificativ. Actualul presedinte al Consiliului Judetean Timis, Calin Dobra, a iesit pe locul 3, fiind depasit de Cristian Mos, reprezentantul USR PLUS. La Consiliul Local Timisoara,…