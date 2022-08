APEL DE SELECTIE -simplificat- Numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte: Masura M4/6B - 2/2022.

Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea tichetelor de masa va crește de la 20 de lei la 30 de lei, de la 1 iulie. Klaus Iohannis a promulgat legea. Creșterea valorii tichetelor de masa a fost decisa de coaliția de guvernare la inceputul anului. Masura trebuia sa intre in vigoare de la 1 iunie. Potrivit legii promulgate miercuri…

- Proiecte pe agenda Executivului Foto: gov.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Guvernul va prezenta dupa sedinta de astazi un mecanism de compensare a pretului la pompa pentru benzina si motorina. Actul normativ care va sta la baza acestui mecanism va fi adoptat probabil în…

- Ministerul Finanțelor a supus dezbaterii publice Ordonanța de urgența privind amanarea ratelor la banci pentru cel mult 9 luni. Se incadreaza persoanele fizice ale caror cheltuieli au crescut cu 25% in ultimele trei luni și firmele ale caror rezultate au scazut cu 25% tot in ultimele trei luni.Potrivit…

- Senatul a dat un vot favorabil Ordonantei de Urgenta a Guvernului care prevede o scutire de taxe pentru angajatorii care majoreaza salariul minim cu 200 de lei. Este vorba despre o facilitate temporara, pentru perioada 1 iunie – 31 decembrie. Prevederile nu se aplica si personalului platit din fonduri…

- N. Dumitrescu Printre actele normative aprobate, la sfarșitul saptamanii trecute, de catre Guvern, se regasește și cel care vizeaza acordarea unei sume de bani, luna viitoare, unei anumite categorii de pensionari. Așa cum s-a anunțat in mod oficial, este vorba despre acordarea unui ajutor financiar…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat la Antena 3 ca salariile angajaților din mediul privat pot fi majorate cu 200 de lei lunar net, pentru ca statul nu va opri nicio taxa. Masura propusa de social-democrat vine in contextul in care inflația din Romania se apropie de 14%, iar puterea de cumparare…

- Vești bune pentru angajații din mediul privat. Aceștia ar putea beneficia de salarii mai mari cu 200 de lei, daca angajatorul va dori la randul sau acest lucru. Ministrul Muncii, Marius Budai, a afirmat ca angajatorii din mediul privat vor putea acorda o marire salariala de 200 de lei, iar aceasta nu…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat la inceputul sedintei de Guvern ca in sedinta de azi va fi adoptata o Ordonanta de Urgenta ce prevede acordarea a 700 de lei, in luna iulie, pentru pensionarii cu venituri mici, masura fiind inscrisa in pachetul pachetul „Sprijin pentru Romania”. O alta masura cuprinsa…