- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) a lansat, luni, un apel catre rudele și urmașii victimelor care au decedat la Periprava pentru a contacta Institutul in vederea indrumarii acestora catre autoritațile care au in sarcina identificarea osemintelor…

