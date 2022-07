Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Asociatiei Pro Sfanta Ana, Dosa Elek Levente, face un apel catre turisti si localnici sa nu mai hraneasca ursii care stau la marginea drumului de acces spre Lacul Sfanta Ana, intrucat le fac foarte mult rau acestora, dar se pun si ei in pericol, existand oricand riscul ca animalele sa…

- Efecte de bumerang odata cu apariția cozilor interminabile de tiruri care incearca sa intre in Ucraina prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret. Pentru ca nimeni nu a prevazut aceasta situație și nici timpii de așteptare foarte mari, șoferii nu au la dispoziție toalete și nici locuri ...

- Acordul privind prelungirea drumului expres M44 si conectarea acestuia cu drumul expres planificat in Romania ar putea fi finalizat in octombrie. Acordul va fi semnat in cadrul unei intalniri guvernamentale bilaterale, a informat vineri Consiliul Judetean Bekes intr-un comunicat remis agentiei ungare…

- Incredibil ce idei proaste le vin unora, fix in cele mai proaste momente! Un tanar tras pe dreapta de Politie s-a gandit ca va face smecheria vietii lui oprind masina pe marginea drumului si mutandu-se de pe locul soferului pe scaunul din dreapta. Si nu, nu a facut schimb cu pasagerul, fiindca era singur…

- Acolo unde vorba buna nu functioneaza, camerele de supraveghere si sanctiunile fac minuni. In judetul Bihor, multi locuitori au fost dezvatati sa arunce gunoaie pe marginea drumului abia dupa ce autoritatile au montat instalatii de supraveghere video.

- BRUTE… Un tanar de 26 de ani, din comuna Vulturești, a ajuns in coma la spital dupa ce a fost batut de mai multe persoane, langa discoteca din comuna. Era marți, in jurul orei 4 dimineața, cand Marin J. impreuna cu alți doi prieteni, au ieșit din local pentru a merge acasa. La cațiva metri […] Articolul…

- INUMAN… In condițiile in care legea care protejeaza animalele devine tot mai dura, la Barlad, un barbat a fost surprins in timp ce iși abandona animalul de companie in padure, in apropierea unui adapost pentru caini. Din fericire, dupa ceva eforturi și rabdare, iubitorii de animale din Barlad, membri…

- Un șofer baut a pierdut controlul asupra unei Dacii joi, 7 aprilie, in fața VIVO, și s-a infipt in parapetele de pe marginea drumului.Mașina a ramas prinsa in barele de metal timp de cateva ore, pana cand autoturismul a fost luat, undeva dupa ora 22.00. In trecut, aproape in același loc s-a produs…